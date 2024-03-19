2024-03-19 19:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أن منتخب الفلبين سيتوجه الى البصرة يوم غد تمهيدا للمواجهة المرتقبة مع المنتخب الوطني ضمن تصفيات كأس العالم.

وقال في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن تدريبات المنتخب الوطني العراقي ستكون عند الساعةِ الثامنة مساءً في ملاعبِ التدريب C الخاصة بالمدينةِ الرياضيّة في البصرة، مبينا أن التدريبات مفتوحةً أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقةً الأولى منها، ومقتصرةً على أخذ المادة الصوريّة ( الفوتوغرافي و الفيديو)، وبعيداً عن إجراء المقابلات مع وفدِ المنتخب.

وفي السياق، صعّد المنتخب الفلبيني تدريباته في ملعب النصر الإماراتي استعداداً لمواجهة منتخب العراق الوطني في البصرة ضمن المنافسات الاسيوية المزدوجة.

ويصل منتخب الفلبين البصرة يوم غد الأربعاء لخوض آخر وحدة تدريبية له قبل لقاء الخميس.