2024-03-19 19:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

حذّر مجلس الأمن السيبراني في الإمارات من تقنيات “التزييف العميق” وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي قد تستخدم أحيانا للاحتيال على الناس عبر الإنترنت. وذكر المجلس أنه في ظل التطور السريع في المشهد التكنولوجي، يتزايد انتشار الاحتيال بواسطة تقنية التزييف العميق، لاسيما مع تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أنه من الضروري فهم تقنيات هذه الممارسات الاحتيالية لحماية […]

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