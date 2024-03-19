وزيرة الهجرة تعلن إغلاق مخيم (تازه دي) في السليمانية

2024-03-19 19:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو ، اليوم الثلاثاء، إغلاق مخيم (تازه دي) في محافظة السليمانية.وقالت جابرو في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ضمن توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لإنهاء ملف النزوح في البلاد، وتنفيذا للخطة الوطنية لإعادة النازحين وإدماجهم مع المجتمع، تم إغلاق مخيم (تازه دي) في محافظة السليمانية، بعد إعادة آخر وجبة من النازحين إلى مناطقهم الأصلية في محافظتي ديالى وصلاح الدين".وأضافت، أن "جميع الأسر العائدة تسلمت مبالغ المنحة المالية البالغة أربعة ملايين دينار بشكل مباشر، بالإضافة إلى شمولها بالمساعدات الإغاثية"، معربة في الوقت نفسه عن شكرها للحكومة المحلية في محافظة السليمانية وإدارة گرميان على تعاونهما الكبير في تنفيذ خطة الحكومة الاتحادية الخاصة بتسهيل عودة النازحين إلى ديارهم وإغلاق المخيمات".ولفتت الى أن" الوزارة مستمرة بتنفيذ القرار وصولا إلى إنهاء هذا الملف بالكامل بالتعاون مع جميع الجهات الساندة".