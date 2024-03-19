المندلاوي يبحث مع بارزاني ثلاثة ملفات

2024-03-19 20:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، ثلاثة ملفات.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن" رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، التقى خلال زيارته إلى إقليم كردستان، مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، بحضور نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله".وأضاف البيان، أن" اللقاء ناقش، آخر مستجدات المشهد السياسي، و جملة من الملفات المهمة بينها الاستحقاقات الدستورية وقرار الحزب الديمقراطي المتعلق بمقاطعة انتخابات برلمان كردستان، فضلا عن تأمين رواتب موظفي الإقليم".