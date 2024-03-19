الاتحاد الوطني يدعو لإقامة انتخابات برلمان إقليم كردستان دون تأخير

2024-03-19 20:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعدعا الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء، إلى إقامة انتخابات برلمان إقليم كردستان دون تأخير.وقال الاتحاد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المكتب السياسي للاتحاد اجتمع بإشراف الرئيس بافل جلال طالباني، لبحث آخر استعدادات الاتحاد الوطني الكردستاني في جميع الدوائر: السليمانية، أربيل، دهوك وحلبجة، لانتخابات برلمان كردستان المقرر إجراؤها في الاقليم في الـ10 من حزيران المقبل".وأضاف، أن "الاجتماع شدد على ضرورة الإسراع بتوزيع الرواتب كأولوية لحياة ومعيشة مواطني شعب كوردستان"، لافتا الى ان "الاجتماع أكد استعداد الاتحاد للانتخابات منذ البداية".وتابع أنه "تم التأكيد على الموقف الثابت بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها دون تأخير، باعتبارها الطريق الأصوب والأوحد لتجديد العملية الديمقراطية وشرعية الحكم في بلدنا"، لافتا الى ان "عدم إجراء الانتخابات في الموعد المعلن، بأي ذريعة كانت، يمثل تراجعا عن مسيرة الديمقراطية، وبالنتيجة يضع شرعية مؤسسات اقليم كردستان تحت التساؤل".وأكد أن "حماية كياننا من التهديدات والمخاطر، تكون فقط عن طريق العودة الى رأي جماهير الشعب واختيار ممثليهم في انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة، تستوعب رؤى القوى والأطراف السياسية كافة لحل المشكلات بين الاقليم وبغداد، ولاسيما مشكلة الرواتب ومعيشة المواطنين".وأكد اجتماع المكتب السياسي "على حقيقة أن تجربة أكثر من ثلاثة عقود لكردستان الحرة تحققت بتضحيات شعب كوردستان، وينبغي صونها بالتداول الديمقراطي للسلطة، بحيث تعزز احترامها وثقتها لدى المجتمع الدولي، الذي يدعم تجربة تتسم بالحرية والديمقراطية والشرعية"، حسب نص البيان.