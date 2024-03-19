2024-03-19 20:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

دعا رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، الثلاثاء، إلى تضافر الجهود، لإعادة أملاك الدولة المُستحوذ عليها. وقال بيان للهيئة، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة بحث مع رئيس اللجنة النيابيَّة للحفاظ على أملاك الدولة أمير المعموري وعدد من أعضاء اللجنة السبل الكفيلة بجرد جميع الأملاك المُستحوذ عليها وإعادتها إلى ملكيَّـة الدولة. وأضاف البيان، أن القاضي حنون شدَّد على أهميَّة تضافر جهود الأجهزة الرقابيَّة وبقيَّة مؤسسات الدولة مع اللجنة النيابيَّة للحفاظ على أملاك الدولة، لافتاً إلى أنَّ الجهد المشترك يتمخَّض عنه نتائج مُثمرة؛ لذا يجب تكثيفه؛ لأنَّه مُرتبطٌ بإعادة أملاك الدولة التي هي ملك الشعب العراقي برمته وهي أمانة في أعناقنا. من جانبهم، بيَّن رئيس وأعضاء اللجنة النيابيَّة للحفاظ على أملاك الدولة أنَّ المهامَّ المنوطة بلجنتهم كبيرة ومضنية وتحتاج جهوداً من جهاتٍ مُتعدِّدةٍ، مُعربين عن أملهم بتعاون الأجهزة الرقابيَّة معهم في إنجاز تلك المهام التي يصبُّ إنجازها في المصلحة العامة، لا سيما مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات، مُنبّهين إلى ضرورة مُعالجة مسألة استحواذ بعض المُتنفّذين على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة، وتفعيل القوانين النافذة وإيقاع العقوبات المُترتّبة بحقهم.