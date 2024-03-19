2024-03-19 20:06:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء، تمسكه بإجراء انتخابات برلمان الإقليم، رغم إعلان الديمقراطي عن مقاطعته لها. وقال الاتحاد الوطني، في بيان ورد لمنصة “إيشان“، إن “المكتب السياسي للحزب عقد اجتماعاً برئاسة بافل طالباني لبحث آخر استعدادات الاتحاد في جميع الدوائرـ السليمانية، أربيل، دهوك وحلبجة، لانتخابات برلمان كردستان المقرر إجراؤها يوم 10/6/2024″. وأضاف، أن “الاجتماع […]

ظهرت المقالة بعد مقاطعة الديمقراطي.. الاتحاد الوطني يتمسك بانتخابات برلمان الإقليم ويحذر من عدم إجرائها أولاً على Eishan.