2024-03-19 20:06:08 - المصدر: منصة إيشان

شهدت بعض مناطق العاصمة بغداد، هطول أمطار ثقيلة صاحبها سقوط الحالوب لأول مرة منذ سنوات. وتزامن هطول الحالوب مع أمطار، مصحوبة بعواصف رعدية، حيث تغطت بعض شوارع العاصمة بالضيف الثقيل، بعد سنوات من الغياب. ورسم الحالوب، الضيف الثقيل على بغداد، لوحة بيضاء في عدد من شوارع العاصمة. فيما يقول مراسلنا، إن عدداً من سيارات […]

ظهرت المقالة لأول مرة منذ سنوات.. “الحالوب” يحل ضيفاً ثقيلاً على بغداد أولاً على Eishan.