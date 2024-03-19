2024-03-19 20:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس إنقاذ الأنبار حميد الهايس، اليوم الثلاثاء (19 آذار 2024)، أن محاولة خلق فتنة بين المحافظات أمر مرفوض.

وقال الهايس في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "لا أحد ينكر بأنه في محافظة الأنبار ظهر المئات من الإرهابيين وكانت هنالك العشرات من المقرات للتنظيمات المتطرفة"، مستدركا بالقول "أنا شخصيا تعرضت لمحاولات اغتيال من أبناء عشيرتي".

وأضاف، أن "تلميع صورة المحافظات والمدن على حساب الحقيقة مرفوض، وبذات الوقت يجب أن نجري مراجعة شاملة لتصحيح الأخطاء".

وأشار الهايس إلى أن "استقطاع الكلام ومحاولة الجيوش الإلكترونية استهداف قيادات سياسية معينة بحجة الدفاع عن المحافظة، أمر معيب جدا، فهؤلاء هم أكثر من دمر المحافظة، وكانوا يدافعون عن قادة الإرهاب وداعش".

وكان السياسي المستقل مهند الراوي، انتقد اليوم الثلاثاء، محاولة أشخاص خسروا مناصبهم من إثارة النعرات بين المحافظات العراقية.

وقال الراوي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "أشخاص خسروا مناصبهم وتسببوا بخسارات للمكون السني وكانوا يديرون مناصبهم بطريقة التهميش والإقصاء للمحافظات السنية الأخرى يحاولون إثارة النعرات والفتن بين المحافظات العراقية وتحديدا السنية منها".

وأضاف الراوي، أن "هناك ذبابا إلكترونيا مدفوع الثمن يحاول تقديم فروض الولاء والطاعة لسيدهم، والتقرب إليه عبر مهاجمة زعامات سياسية لمجرد أنها قالت كلاما غير مقصود وباتوا يفسرونه على هواهم ويحاولون إثارة الشارع، الذي بات يتخلى عنهم، واسهمهم تراجعت".

وبين أن "هؤلاء باتوا يدركون خسارة منصب رئيس البرلمان، وبالتالي حزبهم سيتلاشى يوما بعد آخر، فيحاولون استثمار هذه التصريحات".