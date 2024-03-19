العطواني: سنحقق بشأن وجود استقطاعات مزورة من رواتب المتقاعدين

2024-03-19 20:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، اليوم الثلاثاء، نية اللجنة التحقيق بشأن وجود استقطاعات مزورة من رواتب المتقاعدين.وقال المكتب الإعلامي للجنة المالية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن" اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور أعضائها استضافت مدير عام مصرف الرافدين علي كريم والمدير المفوض للشركة العالمية للبطاقة الذكية لمناقشة التعامل الإلكتروني".وأضاف البيان، أن" الاجتماع بحث جملة من المواضيع والملفات المهمة فيما يخص العمل المصرفي والدفع الالكتروني وحماية خصوصية وأموال الزبائن الموطنة رواتبهم على كي كارد".واشار الى ان" الاجتماع ناقش موضوع التعامل مع الجمعيات غير المرخصة وعمليات البيع بالتقسيط واستلام السلف، والتأكيد على منع اي تلاعب في عملية البيع والتحقق من معلومات طالب السلفة وحماية اموال الزبائن من الاحتيال".وأكد العطواني بحسب البيان أن" اللجنة وردها شكاوى معززة بالأدلة عن وجود عمليات استقطاعات مزورة من رواتب بعض المتقاعدين حاملي كي كارد".وتابع انه" سيتم إجراء تحقيق معمق بشأن هذا التزوير ولن نتهاون في محاسبة كل من يثبت تقصيره"، مشددا على ضرورة حماية حقوق وخصوصية الزبائن الموطنة رواتبهم وتقديم أفضل الخدمات لهم.وحذر العطواني "من عمليات احتيال ممنهجة تقوم بها جمعيات غير رسمية لاستقطاع مبالغ من رواتب الموظفين والمتقاعدين حاملي البطاقة الذكية”، مشددا على ضرورة تهيئة النظام المصرفي للانتقال الكلي باتجاه الدفع الإلكتروني خاصة وان من أولويات المنهاج الحكومي التحول الرقمي في التعاملات المالية".وأكد ضرورة تقليل الروتين أمام المواطن باعتباره يمس قوته، مع التشجيع على اعتماد البطاقة الإلكترونية.