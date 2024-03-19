المدير الفني لمنتخب شباب العراق: مشاركتنا بغرب آسيا هدفها التحضير للاستحقاقات المقبلة

2024-03-19 20:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد المدير الفني لمنتخب شباب العراق، حسان تركي، يوم الثلاثاء، أن الهدف من المشاركة في بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية التي تستضيفها مدينة الإحساء في المملكة العربية السعودية، هو التحضير للاستحقاقات المقبلة.

وقال تركي في المؤتمر الصحفي للمدربين الذي يسبق انطلاق البطولة، إن "مشاركتنا تأتي للفائدة الفنية كوننا نلعب بتشكيلة من لاعبين بأعمار 18 و19 عاماً، فيما تشارك المنتخبات الأخرى بمنتخباتها الأولمبية لأعمار دون 23 عاماً".

وأضاف "فرصة إيجابية أن نشترك ونحتك في الميدان أمام منتخبات قوية، ومواجهتنا أمام منتخب أستراليا الأولمبي ستكون محطة تحضير للاستحقاقات الخارجية المرتقبة".

وتابع تركي "ستكون بطولة غرب آسيا الخامسة فرصة للاستعداد بشكل جيد للمشاركات المقبلة التي تنتظرنا، خاصة وأن أغلب لاعبي منتخب الشباب الحالي من تولد عامي 2005 و2006 مع تطعيمهم بلاعبي منتخب الشباب السابق"، مضيفاً "نطمح أن نقدم الأفضل في البطولة".

ويواجه منتخب شباب العراق في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم غدٍ الأربعاء، منتخب أستراليا الأولمبي في ملعب عبد الله بن جلوي بمدينة الإحساء السعودية.

وتجري منافسات البطولة بطريقة خروج المغلوب، حيث يتأهل الفائز إلى الدور نصف النهائي، ويلعب الخاسر مباراة تحديد المراكز من الخامس لغاية الثامن.

ويرتدي منتخب شباب العراق القميص الأبيض أمام الأولمبي الأسترالي الذي سيرتدي القميص الاصفر.