برلماني يحذر من عمليات "احتيال ممنهجة" لاستقطاع مبالغ من الرواتب

2024-03-19 20:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حذر رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، اليوم الثلاثاء، (19 آذار 2024)، من عمليات "احتيال ممنهجة" لاستقطاع مبالغ من الرواتب.

وذكر بيان لمكتبه تلقته "بغداد اليوم"، ان "اللجنة المالية برئاسة العطواني استضافت وحضور اعضائها، اليوم الثلاثاء ، مدير عام مصرف الرافدين (علي كريم) والمدير المفوض للشركة العالمية للبطاقة الذكية لمناقشة التعامل الإلكتروني".

وبحث الاجتماع وفقاً للبيان "جملة من المواضيع والملفات المهمة فيما يخص العمل المصرفي والدفع الالكتروني وحماية خصوصية وأموال الزبائن الموطنة رواتبهم على (كي كارد)".

وتابع البيان "كما ناقش الاجتماع موضوع التعامل مع الجمعيات غير المرخصة وعمليات البيع بالتقسيط واستلام السلف، والتأكيد على منع اي تلاعب في عملية البيع والتحقق من معلومات طالب السلفة وحماية اموال الزبائن من الاحتيا".

وأكدالعطواني خلال الاجتماع بحسب البيان "وردتنا شكاوى معززة بالأدلة عن وجود عمليات استقطاع مزورة من رواتب بعض المتقاعدين حاملي كي كارد، وسنجري تحقيقا معمقا بشأن هذا التزوير ولن نتهاون في محاسبة كل من يثبت تقصيره".

وشدد "يجب حماية حقوق وخصوصية الزبائن الموطنة رواتبهم وتقديم افضل الخدمات لهم".

وحذر العطواني من "عمليات احتيال ممنهجة تقوم بها جمعيات غير رسمية لاستقطاع مبالغ من رواتب الموظفين والمتقاعدين حاملي البطاقة الذكية ".

وأكد "ضرورة تهيئة النظام المصرفي للانتقال الكلي باتجاه الدفع الإلكتروني خاصة وان من أولويات المنهاج الحكومي التحول الرقمي في التعاملات المالية".

كما أكد "على أهمية تقليل الروتين امام المواطن باعتباره يمس قوته، مع التشجيع على اعتماد البطاقة الإلكترونية".