واسط تحذر السكان من الخروج.. كميات مياه الامطار كبيرة

2024-03-19 20:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعت محافظة واسط، مساء اليوم الثلاثاء، السكان لعدم الخروج من المنازل الا للضرورة، مشددة على عدم التنقل بين الاقضية والنواحي.

وقال محافظ واسط محمد جميل المياحي، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "منذ يومين وأبناءكم في الدوائر الخدمية يسهرون من أجل تصريف مياه الامطار والسيطرة عليها، والليلة الماضية سهروا حتى الصباح واليوم كذلك".

وأضاف، "ادعوكم للتعاون مع فرقنا في كل الاقضية والنواحي واستنفار الجهد الاهلي مع الحكومي، كما ونشدد على عدم الخروج من المنازل الا للضرورة وخاصة عدم التنقل بين الاقضية والنواحي كون الطرق الخارجية فيها كميات مياه كبيرة تحتاج وقت للتصريف".