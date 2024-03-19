2024-03-19 21:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

أشاد محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الثلاثاء، بجهود موظفي الدوائر الخدمية في المدينة الذين يواصلون العمل طوال الليل لتصريف مياه الأمطار، وطلب من الأهالي التعاون مع الفرق، وعدم الخروج والتنقل بين الأقضية بسبب خطورتها. وذكر المياحي في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، “منذ يومين وأبناءكم في الدوائر الخدمية يسهرون من أجل تصريف مياه الامطار […]

ظهرت المقالة محافظ واسط للأهالي: لا تخرجوا من المنازل إلا للضرورة وتجنبوا التنقل بين الأقضية أولاً على ايرث نيوز.