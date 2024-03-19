2024-03-19 21:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

حذر رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، اليوم الثلاثاء، من عمليات “احتيال ممنهجة” لاستقطاع مبالغ من الرواتب. وذكر العطواني في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، ان “اللجنة المالية برئاسة العطواني استضافت وحضور اعضائها، اليوم الثلاثاء ، مدير عام مصرف الرافدين (علي كريم) والمدير المفوض للشركة العالمية للبطاقة الذكية لمناقشة التعامل الإلكتروني”. وبحث الاجتماع وفقاً للبيان […]

ظهرت المقالة المالية النيابية تتحدث من عمليات “احتيال ممنهجة” لاستقطاع مبالغ من الرواتب أولاً على ايرث نيوز.