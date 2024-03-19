مدرب الشباب يحدد فائدة المشاركة بغرب آسيا

2024-03-19 21:06:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد المديرُ الفنيّ لمنتخبِ شباب العراق، حسان تركي، اليوم الثلاثاء، (19 آذار 2024)، أن اتحادَ الكرة، أتاح لنا فرصةً جيدةً للاشتراكِ في بُطولةِ غرب آسيا للمنتخباتِ الأولمبية التي تستضيفها مدينةُ الاحساء في المملكةِ العربية السعودية.

وقال تركي في المؤتمرِ الصحفيّ للمدربين الذي يسبق انطلاقَ البطولة غداً "مشاركتنا تأتي للفائدةِ الفنيّة كوننا نلعبُ بتشكيلةٍ من لاعبي أعمار 18 و 19 عاماً، فيما تشارك المنتخباتُ الأخرى بمنتخباتها الأولمبية لأعمار دون 23 عاماً".

وأضاف، "فرصةٌ ايجابيةٌ أن نشتركَ ونحتكَ في الميدانِ أمام منتخباتٍ قويةٍ، ومواجهتنا أمام منتخبِ أستراليا الأولمبيّ ستكون محطةَ تحضير للاستحقاقاتِ الخارجيّة المرتقبة".

وأوضح تركي "ستكون بطولةُ غرب آسيا الخامسة فرصةً للاستعدادِ بشكلٍ جيدٍ للمشاركات المُقبلة التي تنتظرنا، خاصة أن أغلبَ لاعبي منتخب الشباب الحالي من تولد عامي 2005 و 2006 مع تطعيمهم بلاعبي منتخب الشباب السابق"، مبينا "نطمح أن نقدمَ الأفضلَ في البطولة".

ويواجه منتخبُ الشباب في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم غدٍ الأربعاء منتخبَ أستراليا الأولمبيّ في ملعبِ عبدالله بن جلوي بمدينةِ الاحساء السعودية.

وتجري منافساتُ البطولة بطريقةِ خروج المغلوب، حيث يتأهل الفائز إلى الدور نصف النهائي، ويلعب الخاسرُ مباراة تحديد المراكز من الخامس لغاية الثامن.