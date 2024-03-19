مجاري صلاح الدين تستنفر جهودها لتصريف مياه الأمطار

2024-03-19 21:24:01 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيدياستنفرت دائرة مجاري محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، آلياتها لتصريف تجمعات مياه الأمطار في المناطق غير المخدومة.وقال مدير الدائرة ناطق عبيد صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "منذ صدور خريطة التنبؤات الجوية ليوم أمس والتأكيد على تعرض البلاد لمنخفض جوي، تم توجيه الكوادر العاملة بجميع مراكز الأقضية والنواحي على استخدام شبكات تصريف مياه الأمطار في المناطق المخدومة واستنفار جميع الجهود وتواجد الآليات الاختصاصية لسحب تجمعات مياه الامطار في المناطق غير المخدومة".وأضاف، أنه "من أجل استيعاب كميات مياه الأمطار تم التنسيق المباشر مع شركات التنفيذ لمشاريع المجاري في أغلب مراكز الأقضية ومن خلال دوائر المهندس المقيم على استخدام شبكات تصريف مياه الأمطار، ومن خلال الأنشطة اليومية التي تقوم فيها كوادرنا في مراكز الأقضية والنواحي من أعمال تسليك شبكات مياه الأمطار والصرف الصحي إضافة إلى أعمال الصيانة اليومية لمحطات الضخ والرفع وعلى وجه الخصوص في المناطق المخدومة بشبكات مياه الأمطار والصرف الصحي".