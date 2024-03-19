2024-03-19 21:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن انخفاض كبير بعدد المخالفات بعد تطبيق نظام المرور الذكي.وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الغرامات من خلال الكاميرات الذكية تشمل جميع المركبات سواء للمركبات ذات الأرقام الاعتيادية او الأرقام الشمالية".وأضاف، "سجلنا انخفاضا كبيرا في عدد المخالفات بعد تطبيق نظام المرور الذكي بمختلف المناطق خصوصا في التقطعات المزودة بالكاميرات"، لافتا الى أن "هناك حرصا من قبل السائقين على تطبيق القوانين والأنظمة المرورية حتى في الأماكن والطرق الفرعية وهذا دليل على التحضر والوعي الكبير لسائقي المركبات ".