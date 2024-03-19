الأسهم الأميركية ترتفع مع ترقب قرار الفدرالي ومؤشر داو يقترب من أفضل أداء يومي له

2024-03-19 21:30:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت الأسهم الأميركية، الثلاثاء، مع بدء بنك الاحتياطي الفدرالي اجتماع السياسة الذي يستمر يومين. كما راقب المتداولون أيضًا شركة Nvidia بعد الإعلانات الرئيسية من عملاق التكنولوجيا. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 300 نقطة أو 0.8. ليقترب من أفضل أداء يومي له منذ 22 فبراير شباط. وارتفع مؤشر SP 500 بنسبة 0.4، وتقدم مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء. ومع ذلك، فإن التقارير الأخيرة عن التضخم المثيرة للقلق قد أثارت قلق المستثمرين من أن البنك المركزي قد يشير إلى أن أسعار الفائدة ستظل أعلى لفترة أطول من المتوقع. وانخفضت عوائد سندات الخزانة على نطاق واسع، مما عزز الأسهم. وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 4.312. ارتفع سهم Chip darling Nvidia بنسبة 1 متعافيًا من خسارة سابقة حيث قام المستثمرون بتقييم الأخبار من مؤتمر GTC الأول على الإطلاق. كشف الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ عن أحدث شريحة للذكاء الاصطناعي من Nvidia، والتي تحمل اسم Blackwell، والتي وصفها بأنها خليفة أقوى بكثير لرقائقها التي تدعم العديد من عمليات الذكاء الاصطناعي. وانخفضت أسهم شركة Super Micro Computer، وهي المورد الرئيسي لبناء خوادم Nvidia AI، بأكثر من 10.5 بسبب أنباء عن طرح أسهم. ارتفعت الأسهم بأكثر من 250 هذا العام بفضل حماسة الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى إضافة السهم إلى مؤشر SP 500 يوم الاثنين. وفي علامة أخرى على أن الاتجاه الصعودي الأخير قد يتباطأ، انخفض مؤشر MicroStrategy لوكيل البيتكوين بأكثر من 8٪. تضاعف السهم أكثر من الضعف في عام 2024 مع ارتفاع عملة البيتكوين إلى مستويات قياسية. وفقًا لسام ستوفال، كبير استراتيجيي الاستثمار في CFRA Research، فإن الهضم الصحي للسوق بعد الارتفاع الأخير للسوق إما أن يحدث في وقت متأخر عما يتوقعه المستثمرون أو يكون أعمق مما يتوقعونه. وقال ستوفال: إن ثورة الذكاء الاصطناعي أمامها طريق طويل لتقطعه، وبالتالي فإن أي تراجع نشهده الآن لن يصل بالتأكيد إلى النهاية، بل مجرد استيعاب بسيط للمكاسب الأخيرة، مضيفًا أن المتداولين قد يأخذون الأرباح. على المعلوم رداً على المجهول.