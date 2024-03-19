انخفاض للدولار في عموم العراق
2024-03-19 21:30:08 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم- بغداد
سجلت أسعار صرف الدولار انخفاضاً أمام الدينار، مساء اليوم الثلاثاء، (19 آذار 2024).
وكان سعر الصرف في أسواق العملة ببغداد صباح اليوم 150500 دينار.
وهذه قائمة بأسعار صرف الدولار في العراق:
100$=149,700 بغداد
100$=149,800 أربيل
100$=149,800 البصرة
100$=149,900 السليمانية
100$=149,850 دھوك
100$=149,950 کرکوك
100$=149,950 حلبجة
100$=149,900 موصل
100$=149,800 النجف
100$=149,800 الرمادي
100$=149,900 السماوة
100$=149,850 الناصرية
100$=149,900 كربلاء
100$=149,900 بعقوبة
100$=149,850 الحلة
100$=149,850 الكوت
100$=149,900 الديوانية
100$=149,850 تكريت
100$=149,850 العمارة
يشار الى ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 ديناراً.