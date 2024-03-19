انخفاض للدولار في عموم العراق

2024-03-19 21:30:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار انخفاضاً أمام الدينار، مساء اليوم الثلاثاء، (19 آذار 2024).

وكان سعر الصرف في أسواق العملة ببغداد صباح اليوم 150500 دينار.

وهذه قائمة بأسعار صرف الدولار في العراق:

100$=149,700 بغداد

100$=149,800 أربيل

100$=149,800 البصرة

100$=149,900 السليمانية

100$=149,850 دھوك

100$=149,950 کرکوك

100$=149,950 حلبجة

100$=149,900 موصل

100$=149,800 النجف

100$=149,800 الرمادي

100$=149,900 السماوة

100$=149,850 الناصرية

100$=149,900 كربلاء

100$=149,900 بعقوبة

100$=149,850 الحلة

100$=149,850 الكوت

100$=149,900 الديوانية

100$=149,850 تكريت

100$=149,850 العمارة

يشار الى ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 ديناراً.