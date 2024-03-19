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انخفاض للدولار في عموم العراق

انخفاض للدولار في عموم العراق
انخفاض للدولار في عموم العراق
2024-03-19 21:30:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار انخفاضاً أمام الدينار، مساء اليوم الثلاثاء، (19 آذار 2024).

وكان سعر الصرف في أسواق العملة ببغداد صباح اليوم 150500 دينار.

وهذه قائمة بأسعار صرف الدولار في العراق:

100$=149,700 بغداد

100$=149,800 أربيل

100$=149,800 البصرة

100$=149,900 السليمانية 

100$=149,850  دھوك

100$=149,950  کرکوك

100$=149,950  حلبجة

100$=149,900  موصل

100$=149,800  النجف

100$=149,800  الرمادي

100$=149,900  السماوة

100$=149,850  الناصرية

100$=149,900  كربلاء

100$=149,900  بعقوبة

100$=149,850  الحلة

100$=149,850 الكوت

100$=149,900 الديوانية

100$=149,850 تكريت

100$=149,850 العمارة

يشار الى ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 ديناراً.

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