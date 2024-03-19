المندلاوي ومسرور بارازاني يتفقان على حل الملفات العالقة وفق الدستور

2024-03-19 21:36:02 - المصدر: واع

بغداد- واعاتفق رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، على حل الملفات العالقة وفق الدستور.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "أجرى رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى إقليم كردستان والتقى خلالها برئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، بحضور نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله".وأضاف، أنه "اتفق المندلاوي مع بارزاني على ضرورة معالجة الملفات العالقة بين المركز والإقليم وفقاً للدستور، مؤكدا أهمية تحقيق الاستقرار السياسي في كردستان من خلال إجراء انتخابات عادلة ونزيهة".وتابع أنه "جرى بحث قرار الحزب الديمقراطي المتضمن مقاطعة انتخابات الإقليم، فضلاً عن تأمين رواتب موظفي الإقليم".