2024-03-19 21:42:09 - المصدر: منصة إيشان

حذرت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، المتقاعدين من استقطاعات وهمية تخص السلف والأقساط. وقالت اللجنة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن ” المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني وحضور أعضائها استضافت مدير عام مصرف الرافدين علي كريم والمدير المفوض للشركة العالمية للبطاقة الذكية لمناقشة التعامل الإلكتروني”. وأضافت، أن” الاجتماع بحث جملة من المواضيع والملفات المهمة فيما […]

ظهرت المقالة عبر السلف والأقساط.. اجتماع رسمي يحذر المتقاعدين من استقطاعات وهمية أولاً على Eishan.