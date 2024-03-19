تعليق جديد من الداخلية بشأن الغرامات من خلال الكاميرات الذكية

2024-03-19 21:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، (19 آذار 2024)، ان الغرامات من خلال الكاميرات الذكية تشمل جميع المركبات حتى الأرقام الشمالية (إقليم كردستان).

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "الغرامات من خلال الكاميرات الذكية تشمل جميع المركبات سواء للمركبات ذات الأرقام الاعتيادية أم الأرقام الشمالية".

وأضاف "سجلنا انخفاضا كبيرا في عدد المخالفات بعد تطبيق نظام المرور الذكي في مختلف المناطق خصوصا في التقطعات المزودة بالكاميرات ولاحظنا حرصاً من قبل السائقين على تطبيق القوانين والأنظمة المرورية حتى في الأماكن والطرق الفرعية وهذا دليل على تحضر سائقي المركبات والوعي الكبير لديهم".

وكانت مديرية المرور العامة قد شرعت، الجمعة الماضية، بتطبيق نظام الكاميرات الذكية في البلاد، لرصد المخالفات، وهي: عدم ارتداء حزام الأمان بالنسبة للسائق والراكب، وعبور الخط الفاصل بين الاشارة الضوئية واشارة العبور، وغلق المسار الأيمن متعمدا امام المواطنين، واستخدام الهاتف النقال اثناء القيادة، والقيادة بتهور ورعونة والانتقال من المسار الأيمن الى المسار الايسر والتأثير على حركة السير والمرور.

وحددت المرور 5 تقاطعات في جانب الرصافة مشمولة بالرقابة المرورية الذكية، وهي تقاطع المثنى (ملعب الشعب)، وتقاطع حماة وتقاطع شارع الربيعي وتقاطع زيونة وتقاطع شارع فلسطين (مول النخيل)"، مشيرا الى ان "هذه الرقابة تتضمن استشعارات للزخم المروري ومزودة بكاميرات مراقبة لرصد المخالفات المتنوعة".

وبينت ان "الخطوط السريعة المشمولة بكاميرات المراقبة الذكية ورادارات السرعة هي ثلاثة (سريع محمد القاسم، وطريق سريع الدورة باتجاه اليوسفية (السريع الجديد)، من اعلى سيطرة 75 مدخل طريق اليوسفية باتجاه محافظة بابل)، لافتا الى ان "السرعة المقررة تكون حسب المسارات (المسار الايمن 80 وبعده 100 وبعده 120 والاخير 120)".



