2024-03-19 22:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ، القاء القبض على شبكة إرهابية في كركوك.وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بجهود استخبارية استثنائية ومتابعة ميدانية، نفذت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهـاب في محافظة كركوك عملية نوعية اسفرت عن القاء القبض على شبكة إرهابية مكونة من (11) عنصرا من عصابات داعش الإرهابية" .وأضافت، أنه "ولدى التحقيق معهم اعترف بانتمائهم الى العصابات الإرهابية المتطرفة ومشاركتهم في الهجــمات الارهـ.ـابية ضد قواتنا الأمنية في وقت سابق، إذ أُحيلوا جميعاُ الى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل".