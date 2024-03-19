2024-03-19 22:24:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت مديريات التربية في العاصمة العراقية بغداد ومحافظتي واسط وديالى، مساء اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في مدارسها يوم غد الأربعاء، بسبب كثافة هطول الأمطار.

وكانت بغداد وعدد من المحافظات قد عطلت الدوام الرسمي في مدارسها، اليوم الثلاثاء بسبب الظروف الجوية السيئة.

بدوره، وجهّ محافظ ديالى كريم علي آغا، بتعطيل الدوام ليوم غد الأربعاء في جميع مدارس المحافظة وذلك لسوء الأحوال الجوية ولصعوبة الوصول إلى المدارس من قبل الطلبة نتيجة موجة الأمطار، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

كما أعلنت الحكومة المحلية في محافظة واسط تعطيل الدوام الرسمي للمدارس فقط يوم غد الأربعاء.