وزير العمل: شمول اكثر من 700 مستفيد بالقروض الميسرة للمشاريع المدرة للدخل

2024-03-19 22:30:02 - المصدر: الفرات نيوز

اعلن وزير العمل السيد احمد الأسدي عن شمول الوجبة الثانية من المستفيدين بالحماية الاجتماعية بالقروض الميسرة للمشاريع المدرة للدخل التي تقدمها دائرة العمل والتدريب المهني.

وذكر رئيس هيئة الحماية الاجتماعية الدكتور أحمد الموسوي ان عدد المشمولين بالقرض قد بلغ (٧١٦) مستفيد من نظام الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى شمول (٢٨٦٢) مستفيد تم شمولهم في الوجبة الاولى التي اطلقت نهاية العام الماضي.

واوضح الموسوي ان هذه الوجبة تضمنت ولأول مرة قروضا ضمن السقف الجديد للإقراض إذ تتراوح القروض بين (٢٠- ٣٠- ٥٠) مليون دينار، مضيفاً ان التقديم على خدمة ارزاق الخاصة بالمستفيدين مازال مفتوحا عبر منصة مظلتي