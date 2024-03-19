الديمقراطي الكوردستاني يبلغ الهيئات الدبلوماسية بشأن عدم مشاركته بانتخابات إقليم كوردستان

2024-03-19 22:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أبلغ عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني هيمن هورامي، يوم الثلاثاء، قنصليات كل من أمريكا وروسيا والصين وتركيا بموقفه من التطورات السياسية والبيان الأخير للحزب.

وجاء في بيان للحزب ورد لوكالة شفق نيوز، أن هورامي قام اليوم بزيارة قنصليات كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وتركيا في أربيل، وأبلغهم بموقف ورؤى الحزب الديمقراطي.

وأوضح البيان أن هورامي بين لقناصل الدول الأربع مواقف وآراء الحزب الديمقراطي الكوردستاني بشأن آخر التطورات السياسية والبيان الأخير للمكتب السياسي للديمقراطي بشأن عدم المشاركة في انتخابات برلمان إقليم كوردستان المزمع إجراؤها في شهر حزيران/ يونيو المقبل.