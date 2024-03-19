"نشاطات ثقافية وعروض فنية".. تفاصيل احتفالات "نوروز" في السليمانية

2024-03-19 22:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قائمقامية السليمانية وجمعية الفنون الشعبية الكوردستانية، يوم الثلاثاء، تفاصيل احتفالات عيد نوروز في السليمانية، مشيرة الى وجود فعاليات خاصة منها عروض السيارات القديمة.

وقال رئيس رئيس جمعية الفنون الشعبية الكوردستانية، جزاي ساز، في بيان صحفي، ورد لوكالة شفق نيوز؛ "قررنا هذا العام الاحتفال بعيد نوروز في شارع سالم بعد الإفطار، ولهذا الغرض قمنا بتجهيز عدد من الأماكن الخاصة بالاحتفال في الشارع".

وأضاف ستكون "هناك أنشطة في الشارع مثل عروض السيارات القديمة وعروض الحرف اليدوية وعروض الدمى للأطفال".

وبين إن "شارع سالم سيتم إغلاقه أمام السائقين بعد الساعة الخامسة من مساء يوم غد".

في السياق ذاته أشارت إدارة قائمقامية السليمانية في بيان إلى أن "اللجنة الأمنية اجتمعت اليوم بإشراف قائمقام السليمانية وناقشت إجراءات استقبال السياح وممارسة الأنشطة بشكل سليم وخلق أجواء ممتعة للمواطنين خلال احتفالات نوروز".

وأكدت أن "الفعاليات ستقام في شارع سليم وتل مامايارا وعلي تلال كويزا".

وأوضحت انه "بحسب الجدول الزمني، ستبدأ في الساعة الثالثة مساءً يوم غد الأنشطة الثقافية ومعارض الحرف اليدوية في تل مامايارا وجبل كويزا، في حين ستبدأ عدد من الأنشطة في تمام الساعة السادسة مساءً بعشاء لمهندسي النظافة في شارع سالم وبعدها إيقاد شعلة نوروز وعرض السيارات الكلاسيكية والاحتفالات والأغاني وعرض المأكولات الكردية والأعمال اليدوية".