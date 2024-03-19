وكالة الاستخبارات والتحقيقات تلقي القبض على شبكة إرهابية في كركوك

2024-03-19 22:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني/ وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الثلاثاء (19 اذار 2024)، القبض على شبكة إرهابية في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "بجهود استخبارية استثنائية ومتابعة ميدانية، نفذت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب في محافظة كركوك عملية نوعية اسفرت عن القاء القبض على شبكة إرهابية مكونة من (11) عنصرا من عصابات داعش الإرهابية".

واضافت، انه "لدى التحقيق معهم اعترفوا بانتمائهم الى العصابات الإرهابية المتطرفة ومشاركتهم في الهجــمات الارهابية ضد قواتنا الأمنية في وقت سابق، حيث أُحيلوا جميعاُ الى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل".