2024-03-19 22:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلن وزير العمل، احمد الأسدي، اليوم الثلاثاء، عن شمول الوجبة الثانية من المستفيدين بالحماية الاجتماعية بالقروض الميسرة للمشاريع المدرة للدخل التي تقدمها دائرة العمل والتدريب المهني.وذكر رئيس هيئة الحماية الاجتماعية الدكتور أحمد الموسوي في بيان تلقته ايرث نيوز ان “عدد المشمولين بالقرض قد بلغ (٧١٦) مستفيد من نظام الحماية الاجتماعية”، مشيراً إلى “شمول […]

ظهرت المقالة وزير العمل يعلن شمول اكثر من 700 مستفيد من الحماية الاجتماعية بالقروض الميسرة للمشاريع المدرة للدخل أولاً على ايرث نيوز.