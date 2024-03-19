2024-03-19 22:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الثلاثاء، القبض على شبكة إرهابية في محافظة كركوك. وذكر بيان للوكالة وتلقته ايرث نيوز “بجهود استخبارية استثنائية ومتابعة ميدانية، نفذت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب في محافظة كركوك عملية نوعية اسفرت عن القاء القبض على شبكة إرهابية مكونة من (11) عنصرا من عصابات داعش الإرهابية “. واضاف […]

ظهرت المقالة القبض على شبكة إرهابية في كركوك أولاً على ايرث نيوز.