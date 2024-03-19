الهلال الأحمر العراقي: مصرع شخصين وتضرر 100 منزلا في دهوك جراء الأمطار والسيول

2024-03-19 22:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت جمعية الهلال الاحمر العراقي، اليوم الثلاثاء، عن مصرع شخصين وتضرر أكثر من 100 منزلا في دهوك جراء الأمطار والسيول التي اجتاحت محافظة دهوك مساء اليوم. وقالت الجمعية في بيان لها تلقته ايرث نيوز “ادت موجة الأمطار الغزيرة إلى حدوث سيول قوية اجتاحت مختلف مناطق محافظة دهوك مما تسببت بمصرع شخصين وغرق أكثر […]

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