رئيسا الوزراء والجمهورية يؤكدان أهمية توحيد الجهود لدعم الحكومة في تنفيذ برنامجها

2024-03-19 22:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد الأوضاع العامة في البلد.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى مساء اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والمعيشية والخدمية في البلد، وعلاقات العراق مع محيطه الإقليمي والدولي، إضافة إلى العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق".وأضاف، أنه "تم تأكيد أهمية توحيد الجهود لدعم الحكومة في تنفيذ برنامجها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وعودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية وإنجاز عملية غلق المخيمات بشكل نهائي، خلال الفترة المحددة من قبل الحكومة، ومواصلة العمل المشترك من أجل إكمال الاستحقاقات الدستورية".وتابع: "تطرق الاجتماع إلى البيان الختامي المشترك بين جمهورية العراق والجمهورية التركية، وانعكاساته الإيجابية على تعزيز العلاقات الثنائية وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة".