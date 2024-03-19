2024-03-19 22:54:09 - المصدر: منصة إيشان

بيان صحفي لقاءات الأمين العام مع قيادات لمحور المقاومة في طهران التقى الأمين العام للمقاومة الإسلامية كتائب حزب الله الحاج (أبو حسين الحميداوي) مع قيادات لمحور المقاومة من داخل العراق وخارجه في طهران عاصمة الجمهورية الإسلامية. وأكد الحاج الحميداوي خلال اللقاءات على الآتي: ١-إن جهود المقاومة الإسلامية منصبّة في الدفاع عن الشعوب المستضعفة وحماية مكتسبات […]

ظهرت المقالة من طهران.. الحميداوي: تعليق عملياتنا العسكرية ليست نهاية المقاومة وعلى أهل العراق تكرار ما فعله أسلافنا باليهود أولاً على Eishan.