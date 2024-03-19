2024-03-19 22:54:09 - المصدر: منصة إيشان

وصل رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي إلى أربيل، حيث مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني، والتقى برئيس الحزب مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، ليبحث معه عددا من الملفات، أبرزها قرار مقاطعة انتخابات برلمان الإقليم. وذكر المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان ورد لـ “إيشان”، أن “اللقاء ناقش، آخر مستجدات المشهد السياسي، و جملة من الملفات المهمة بينها الاستحقاقات […]

ظهرت المقالة المندلاوي في أربيل لإقناع بارزاني بالعودة لانتخابات الإقليم: لنحل المشكلات بالدستور أولاً على Eishan.