رئيسا الوزراء والجمهورية يناقشان الأوضاع العامة في البلد

2024-03-19 23:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ناقش رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، (19 آذار 2024) الأوضاع العامة في البلاد وتم التأكيد على أهمية توحيد الجهود لدعم الحكومة.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء تلقته "بغداد اليوم"، ان "السوداني التقى رشيد، وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والمعيشية والخدمية في البلد، وعلاقات العراق مع محيطه الإقليمي والدولي، إضافة إلى العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق".

وأضاف البيان "تم تأكيد أهمية توحيد الجهود لدعم الحكومة في تنفيذ برنامجها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وعودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية وإنجاز عملية غلق المخيمات بشكل نهائي، خلال الفترة المحددة من قبل الحكومة، ومواصلة العمل المشترك من أجل إكمال الاستحقاقات الدستورية".

وتطرق الاجتماع إلى "البيان الختامي المشترك بين جمهورية العراق والجمهورية التركية، وانعكاساته الإيجابية على تعزيز العلاقات الثنائية وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة".