رئيس كتلة صادقون يوجه دعوة للداخلية بشأن الغرامات المرورية

2024-03-19 23:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعدعا رئيس كتلة الصادقون النيابية ، النائب حبيب الحلاوي، وزارة الداخلية الى إعادة النظر بملف الغرامات المرورية لحين توفير البنى التحتية للشوارع.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس كتلة الصادقون في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس كتلة الصادقون النيابية ، النائب حبيب الحلاوي، يدعو وزارة الداخلية الى إعادة النظر بملف الغرامات المرورية حتى توفير البنى التحتية اللازمة لاسيما مع تفعيل نظام الإشارة الضوئية الذكية بعدد من التقاطعات في العاصمة بغداد "، مطالبا وزارة الداخلية بـ"اعادة النظر بتوقيت ونسب الغرامات المرورية دون اكمال البنى التحتية للطرق والتوعية الكافية للشوارع."