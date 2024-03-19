وزيرة الهجرة: رئيس الوزراء لديه الإرادة الحقيقية لإنهاء ملف النزوح

2024-03-19 23:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لديه الإرادة الحقيقية لإنهاء ملف النزوح، فيما حددت 30/7/2024 موعداً لإغلاق المخيمات بالكاملوقالت جابرو لبرنامج "تحت خطين" الذي يعرض على العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الأمطار عادة تؤثر بشكل سلبي على النازحين"، لافتة إلى أن "إنهاء المخيمات واجب أخلاقي على الحكومة باعتبارها حكومة الإنجازات".وأضافت، أن "الوزارة ملتزمة بإنهاء ملف النزوح ولديها القدرة بإنهائه خلال مدة شهر"، مبينة أن "الوزارة أغلقت مخيم تازة بالكامل في محافظة السليمانية خلال الأيام الماضية".وأوضحت أن "الحكومة اتخذت قرارات لتشجيع العودة الطوعية للنازحين إلى مناطقهم منها زيادة منحة العودة من مليون إلى 4 ملايين دينار"، مشيرة إلى أن "رئيس الوزراء لديه الإرادة الحقيقية لإنهاء ملف النزوح".وشددت على "ضرورة إنهاء ملف النزوح قبل 30/7/2024"، مؤكدة أن "الوزارة ستسحب دعمها عن المخيمات بعد 30 تموز المقبل".ونوهت بان "بعض الأطراف السياسية مستفيدة من تواجد النازحين بالمخيمات، كما أن هناك عوائل لا ترغب بالعودة لمناطقهم، على الرغم من زيادة مبلغ المنحة".وأشارت إلى أن "رئيس الوزراء وجه الجهد الخدمي بتقديم الخدمات كافة إلى سنجار"، داعية "الإدارة المحلية في نينوى إلى اختيار قائم مقام جديد لسنجار من أجل تقديم الخدمات للقضاء".