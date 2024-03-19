تعطيل الدوام الرسمي للمدارس في بغداد يوم غد الأربعاء

2024-03-19 23:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قررت مديرية تربية بغداد/ الرصافة الثانية ومديرية تربية الكرخ الثانية، اليوم الثلاثاء، (19 آذار 2024)، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس الحكومية والأهلية كافة يوم غد الأربعاء بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار.

وقررت أيضاً مديريات تربية الكرخ الأولى والثالثة والرصافة الأولى، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس الحكومية والأهلية كافة غداً.

وعطلت أمس مديريات التربية في بغداد بسبب الأمطار الغزيرة المستمرة والمتقطعة منذ البارحة.

كما عطلت غالبية المحافظات اليوم بسبب الأمطار.

يشار الى ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كانت قد أعلنت بوقت سابق عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس 21 آذار الجاري، في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، تزامنًا مع عيد الربيع (نوروز).