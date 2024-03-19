2024-03-19 23:54:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت الحكومات المحلية في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات واسط وديالى وصلاح الدين وكركوك ودهوك وإدارة زاخو، والفاو في البصرة، مساء اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس، والدوائر باستثناء الخدمية والأمنية منها، يوم غد الأربعاء، بسبب كثافة هطول الأمطار.

وكانت بغداد وعدد من المحافظات قد عطلت الدوام الرسمي في مدارسها، اليوم الثلاثاء بسبب الظروف الجوية السيئة.

بدوره، وجهّ محافظ ديالى كريم علي آغا، بتعطيل الدوام ليوم غد الأربعاء في جميع مدارس المحافظة وذلك لسوء الأحوال الجوية ولصعوبة الوصول إلى المدارس من قبل الطلبة نتيجة موجة الأمطار، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

كما أعلنت الحكومة المحلية في محافظة واسط تعطيل الدوام الرسمي للمدارس فقط يوم غد الأربعاء.

بدوره أعلن محافظ الأنبار المكلف عمر طارق الشنداح، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء في المدارس ودوائر الدولة باستثناء الدوائر الصحية والخدمية والأمنية بسبب هطول كميات كبيرة من الأمطار.

وفي السياق، أعلن محافظ دهوك علي تتر، تعطيل الدوام الرسمي غداً الأربعاء في المحافظة باستثناء الدوائر الخدمية، بسبب موجة الأمطار والسيول.

وقال السكرتير الصحفي للحكومة المحلية في دهوك، لوكالة شفق نيوز، إن "يوم غد الأربعاء سيكون عطلة بسبب مخاوف من استمرار تساقط الأمطار وحدوث سيول وفيضانات في المحافظة".

وأوضح أن "الدوائر الحكومية المعنية، الدفاع المدني، والشرطة، والصحة، والبلديات، والهجرة والمهجرين، والكهرباء، والصرف الصحي، والطرق والجسور، لن تشملها العطلة"، داعياً المواطنين في إلى عدم الخروج من منازلهم إلا في حالات الضرورة القصوى حرصاً على سلامتهم.

وفي السياق، أعلنت إدارة زاخو أيضاً أن يوم غد الأربعاء عطلة رسمية بسبب الأحوال الجوية.

كما أبلغ قائممقام قضاء الفاو بمحافظة البصرة وليد الشريفي، وكالة شفق نيوز، بأنه "تم التوجيه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء في مدارس القضاء كافة والبالغ عددها 32 مدرسة".

وبين أن "قرار تعطيل المدارس جاء بسبب تعرض غالبيتها للغرق نتيجة غزارة الأمطار التي هطلت على القضاء"، مضيفاً "سننفذ حملة كبيرة يوم غد برفقة الدوائر الخدمية في القضاء لتفريغ المياه التي غمرت مدارس الفاو".

من جانبه، أعلن رئيس جامعة كركوك عمران جمال، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن التوجيه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء في الجامعة، كما وجهّ مدير عام تربية كركوك منصور مذري، بتعطيل الدوام في مدارس المحافظة ليوم غداً.