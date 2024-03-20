الأمطار توفر رية كاملة لجميع المحاصيل وتعزز الخزين المائي للسدود

2024-03-20 00:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

أكد وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، أن الأمطار وفرت رية كاملة لجميع المحاصيل وعززت الخزين المائي للسدود. وقال عبد الله في حديث متلفز انه “ولأول مرة الأمطار تغطي جميع مناطق البلاد وبكميات كبيرة جداً”، مؤكدا أن “الأمطار سيكون لها تأثيرات إيجابية كبيرة في مجالات عديدة”. وأضاف، أن “الأمطار وفرت رية كاملة لجميع المحاصيل، […]

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