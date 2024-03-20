وزيرة الهجرة تحدد موعد اغلاق المخيمات بالكامل

2024-03-20 00:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حددت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو، اليوم الأربعاء، (20 آذار 2024)، موعد اغلاق مخيمات النازحين بالكامل.

وقالت جابرو في تصريح متلفز تابعته "بغداد اليوم"، "حددنا 30 تموز المقبل موعداً لإغلاق المخيمات بالكامل".

وأكدت ان "رئيس مجلس الوزراء، لديه الإرادة الحقيقية لإنهاء ملف النزوح" مشيرة الى ان "الوزارة ملتزمة بإنهاء ملف النزوح ولديها القدرة بإنهائه خلال مدة شهر".

ونوهت جابرو الى ان "الحكومة اتخذت قرارات لتشجيع العودة الطوعية للنازحين إلى مناطقهم منها زيادة منحة العودة من مليون إلى 4 ملايين دينار".

وبينت، ان "الوزارة ستسحب دعمها عن المخيمات بعد 30 تموز المقبل" مشيرة الى ان "رئيس الوزراء وجه الجهد الخدمي بتقديم الخدمات كافة إلى سنجار".

وبحسب آخر إحصائية لوزارة الهجرة فأن اعداد النازحين الذين يتركزون في اقليم كرجستان انخفض الى ما دون الـ 30 ألف أسرة نازحة مع إغلاق مخيمات في محافظة نينوى والسليمانية

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الهجرة عن إغلاق مخيم (تازه دي) في السليمانية بعد إعادة آخر وجبة من النازحين إلى مناطقهم الأصلية في محافظتي ديالى وصلاح الدين.