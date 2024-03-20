2024-03-20 01:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واعخصصت مديرية مجاري محافظة بغداد، خطاً ساخناً لتلقي الشكاوى والمناشدات المتعلقة بالأمطار.وذكر قسم الاعلام والاتصال الحكومي للمحافظة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "حسب توجيهات محافظ بغداد، تستقبل مديرية مجاري محافظة بغداد وعبر الخط الساخن ( ٠٧٧٠٢٠٤٨٢٠٣) وعلى مدار اليوم (٢٤) ساعة، جميع الشكاوى والمناشدات المتعلقة بالأمطار، في حالة وجود تجمع المياه في الأحياء او الأزقة والشوارع وضمن حدود وصلاحيات محافظة بغداد في مناطق الأطراف".