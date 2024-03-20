منتخبنا الوطني مكتمل الصفوف قبل مواجهة الفلبين

2024-03-20 01:48:03 - المصدر: واع

بغداد – واعخاض المنتخبُ الوطنيّ، في البصرة وحدةً تدريبيةً مسائيةً مكتملاً الصُفوفِ قبل مواجهة الفلبين.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "المنتخبُ الوطنيّ، خاض في البصرة وحدةً تدريبيةً مسائيةً مكتملاً الصُفوفِ بعد التحاقِ جميع اللاعبين المُحترفين، وشارك في التدريبات (٢٧) لاعباً هم كل من: جلال حسن ، أحمد باسل ، محمد صالح ، سعد ناطق ، فرانس ضياء، ريبين سولاقا ، مناف يونس ، زيد تحسين ، مصطفى سعدون ، حسين علي ، ميرخاس دوسكي ، ضرغام إسماعيل ، صفاء هادي ، زيدان إقبال ، عبد الرزاق قاسم ، لؤي العاني ، أسامة رشيد ، أمير العماري ، إبراهيم بايش ، حسن عبد الكريم ، منتظر ماجد ، يوسف الأمين ، بشار رسن ، علي جاسم ، أيمن حسين ، مهند علي ، أحمد ياسين. "واضاف، أن "تدريباتُ اليوم رافقتها زخات أمطار متفرقة شهدتها اليوم محافظةُ البصرة منذ ساعاتِ الصباح الأولى، و حضرها رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال و النائبان الأول و الثاني علي جبار و يونس محمود، و الأعضاء أحمد الموسوي و فراس بحر العلوم و الأمين العامّ محمد فرحان، مقدمين الدعم و الإسناد لمنتخبنا قبل مواجهةِ منتخب الفلبين ضمن التصفياتِ المزدوجة المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026 و كأس آسيا 2027" .وتابع، أنه "على صعيدٍ متصلٍ، يعقد يوم الأربعاء المؤتمرُ الصحفيّ الخاص بمواجهةِ منتخب الفلبين، ومن المؤمل أن يكون مدربُ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس في المؤتمر الصحفي غداً في الساعةِ الرابعة و النصف عصراً 16:30 في قاعةِ المؤتمرات الخاصة بفندق مناوي باشا في البصرة، وسيكون إلى جانبه لاعب المنتخب الوطنيّ مهند علي، ويسبق المؤتمر الصحفيّ المؤتمر الفنيّ لغرض تحديد الجوانب التنسيقيّة (اللوجستية ، الأمنية ، الطبية ، الإعلامية ) المتعلقة بمباراةِ العراق والفلبين التي سيحتضنها ملعبُ البصرة الدولي يوم غد الخميس في الساعة العاشرة مساءً 22:00".