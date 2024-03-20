وزير العمل يعلن شمول أكثر من 700 مستفيد من الحماية الاجتماعية بالقروض

2024-03-20 02:50:04 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد

اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الأسدي ، اكثر من 700 مستفيد من الحماية الاجتماعية بالقروض الميسرة للمشاريع المدرة للدخل التي تقدمها دائرة العمل والتدريب المهني.





وذكر رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد الموسوي في بيان تلقته (الأولى)، ان "عدد المشمولين بالقرض قد بلغ (٧١٦) مستفيد من نظام الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى شمول (٢٨٦٢) مستفيد تم شمولهم في الوجبة الاولى التي اطلقت نهاية العام الماضي".

واوضح الموسوي ان "هذه الوجبة تضمنت ولأول مرة قروضا ضمن السقف الجديد للإقراض إذ تتراوح القروض بين (٢٠- ٣٠- ٥٠) مليون دينار، مضيفاً ان التقديم على خدمة ارزاق الخاصة بالمستفيدين مازال مفتوحا عبر منصة مظلتي".

للإطلاع على الاسماء المشمولة في خدمة ارزاق