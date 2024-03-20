النفط يتراجع من اعلى مستوياته في عدة اشهر بتأثير من الدولار

2024-03-20 07:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الأربعاء، إذ أدى ارتفاع الدولار إلى كبح شهية المستثمرين بينما سحب المتعاملون بعض الأموال من على الطاولة بعد أن ارتفعت أسعار النفط القياسية إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر في كل من الجلستين الماضيتين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 19 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 87.19 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:04 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل، والتي تنتهي عند تسوية يوم الأربعاء، 35 سنتًا، أو 0.4%، إلى 83.12 دولارًا للبرميل.

استقر خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط عند أعلى مستوياتهما منذ أواخر أكتوبر في الجلسة السابقة حيث قام المشاركون في السوق بتقييم تأثير هجمات الطائرات بدون طيار الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية على إمدادات النفط الخام.

مما أثر على معنويات المشترين الآسيويين، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة على التوالي بعد أن أشارت البيانات الأخيرة إلى مرونة الاقتصاد الأمريكي. ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة النفط بالنسبة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى، مما يضعف الطلب.

ومن المقرر صدور بيانات المخزونات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء