بايرن ميونيخ يكسر الصمت حول اهتمام الريال بألفونسو دايفيز

2024-03-20 08:42:03 - المصدر: واع

متابعة - واعقرّر ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، الرّد على التقارير التي ربطت الكندي ألفونسو دايفيز، لاعب الفريق البافاري، بالاقتراب من الانضمام لريال مدريد الموسم المقبل.وقال إيبرل في تصريحات صحافيّة: "أرسلنا عرضا جيدا ومقدرا للغاية إلى دايفيز، في مرحلة ما من الحياة عليك أن تقول نعم أو لا، المفاوضات مستمرة منذ فترة طويلة، لكنها انهارت قليلاً في الصيف الماضي".وعندما سُئل عن اهتمام ريال مدريد بضم اللاعب، شدد إيبرل: "ريال مدريد لم يتصل بنا".يذكر أن عقد دايفيز مع البافاري ينتهي صيف العام 2025.