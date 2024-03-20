2024-03-20 08:48:03 - المصدر: واع

د.حميد طارشيُعرّف الذكاء الاصطناعي بأنه توظيف تقنيات آلية الحاسوب، لتحاكي التفكير والنشاط البشري ليقدم خدمات كبيرة في كافة المجالات وبجودة عالية دون كلل أو تقصير، لكن إلى جنب هذه الفائدة الكبيرة توجد مخاوف جدية وخطيرة تتعلق بإنتهاك خصوصية الافراد وحرياتهم وحقوقهم ومنافستهم في مورد رزقهم، إذ ستُشغل آلاف الوظائف عن طريق تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما جعل هذه المخاطر مثار بحث واهتمام المشتركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لنسختة سنة(2024).لم يكن الأمر جديداً في مسار التطور البشري، فالكثير من الإنجازات العلمية والصناعية جلبت معها الآثار الضارة، ولعل أصدق مثال لذلك تهديد الحياة على الأرض بسبب التغير المناخي الذي كان نتاج الاحتباس الحراري الذي حدث بفعل الثورة الصناعية الكبرى، واستخراج الوقود الاحفوري المطلوب لديمومتها...لم تقف اضرار الذكاء الاصطناعي على الجانب المادي، وانما أصبحت تشكل خرقا للقواعد الدستورية، التي كفلت حماية الحق في الخصوصية، والحق في العمل، وهذا يعني حماية الدولة لهما، مما يخلق إشكالية كبيرة للدولة بين مواكبة التطور والاستفادة من الإنجازات العلمية وبين حماية الحقوق والحريات التي تتضرر جراء ذلك.كما ان تلك المشكلة معقدة وأصبحت دولية، أي لا يكفي القانون الداخلي لمعالجتها وانما أصبحت من مسائل القانون الدولي كغيرها من المسائل الأخرى كالتغير المناخي العابر للحدود الجغرافية، بمعنى العالم تجاوز العامل السياسي لتوحيده إلى تحديات تقتضي توحده لمواجهتها، وهذا ما عمل عليه الاتحاد الأوروبي من رسم سياسات ووضع خطط بشأن الذكاء الاصطناعي ليتوّج بقانون الذكاء الاصطناعي، بغية تنظيم تطبيقاته التي صنفها إلى ثلاثة فئات، الأولى، الممارسات المحظورة وهي التي تسبب الضرر الجسدي والنفسي للافراد، الثانية، الأنظمة عالية الخطورة التي تشكل تهديداً لصحة الافراد وسلامتهم ويشترط القانون المذكور التقييم الاجباري لها قبل طرحها للسوق، الثالثة، أنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى وهي متاحة دون تقييد.كما حذت بعض الدول إلى تنظيمه بقوانين داخلية، الّا إن الحاجة ما زالت قائمة إلى المزيد من التنظيم القانوني المحلي والدولي له، خاصة مع وجود الآراء الخطيرة التي تدعو إلى عدم تنظيم أو تقييد الذكاء الاصطناعي بحجة تأثير ذلك على مستوى الابتكاروتحجيمه.