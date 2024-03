شرطة ذي قار: القبض على متهمين بغسيل الاموال وتهديد الموظفين في الشطرة

2024-03-20 08:50:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:قالت شرطة ذي قار انها تمكنت من القبض على متهمين اثنين بقضايا غسيل الاموال وتهديد الموظفين.وذكرت الشرطة في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية ان احد المتهمين مطلوب وفق المادة 44 من قانون غسيل الاموال والاخر وفق المادة 229 بتهمة تهديد موظف.واضاف، ان المتهمين اتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة...

