محافظ ذي قار يوجه بافتتاح مكتب التشغيل المركزي لتشغيل العاطلين

2024-03-20 08:50:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اعلن محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي عن توجيه بافتتاح مكتب التشغيل المركزي وتفعيل الرابط الالكتروني لتحديث البيانات من اجل تشغيل العاطلين.وذكر الابراهيمي في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية ان اجتماع تم عقده بحضور مدير شركة نفط ذي قار ومدير دائرة العمل والشؤون الاجتماعية و المعاون الفني للمحافظ تم...

